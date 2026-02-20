onedio
21 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

20.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Şubat Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta biraz daha dikkatli olman gereken bir konu var: Diz ve kemiklerin. Özellikle uzun süre ayakta kalmak zorunda isen, bu durum senin için biraz daha hassas bir hal alabilir. Ama senin için harika bir önerimiz var: Destekli ayakkabılar!

Bu ayakkabılar, hem rahatlığı hem de sağlığını düşünerek tasarlanmıştır. Ayak sağlığını korurken, aynı zamanda da şıklığından ödün vermemeni sağlar. Unutma ki sağlıklı bir yaşam için önceliğin her zaman kendin olmalıdır. Ayrıca, bu hafta Mars ile Chiron altmışlığının etkisi altında olacaksın. Ve bu da, fiziksel direncini artırırken, aynı zamanda zayıf noktalarını da gözler önüne seriyor. Şimdi daha dikkatli ve bilinçli olma vakti. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

