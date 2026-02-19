Sevgili Balık, bugün Satürn ve Neptün kavuşumundan enerji alıyorsun. Ve bu durum özellikle enerji alanın biraz hassas olmasına neden oluyor. Tam da bu yüzden kalabalık ve gürültülü ortamlardan uzak durmanda fayda var.

Sosyal etkinliklere katılmak yerine, kendine biraz zaman ayırıp yalnız kalmak, belki bir kitap okumak ya da rahat bir müzik dinlemek enerjini toparlamana yardımcı olabilir. Kendini korumak ve enerjini yükseltmek için sınırlar koymayı unutma.

Beslenme konusunda da bugün hafif ve sağlıklı seçeneklere yönelmek, vücudunun daha iyi hissetmesini sağlar. Ayrıca erken yatıp kaliteli bir uyku çekmek de enerjini yükseltmene de yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…