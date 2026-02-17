onedio
18 Şubat Çarşamba Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu
18 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.02.2026 - 18:10

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Şubat Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugünün özellikle ikinci yarısında enerjinde bir düşüş hissedebilirsin. Belki de biraz yorgun hissediyorsun, belki de biraz uykulu. Ancak bu durumu kafeinle çözmeye çalışmak yerine, doğayla baş başa kalacağın kısa bir mola vermek daha etkili olabilir. Kendini bir parka at, belki bir ağacın altına uzan, belki de bir bankta oturup etrafı izle. Doğanın enerjisi seni canlandıracak, tazelenmiş hissedeceksin.

Bir diğer önerimiz ise ayak tabanlarına masaj yapman. Zira ayak tabanına yapılan masaj, tüm vücudunu rahatlatabilir ve enerjini yeniden kazanmana yardımcı olabilir. Ayaklarımız tüm gün boyunca bizi taşıyorlar, bu yüzden onları biraz şımartmakta fayda var. Kendini daha enerjik ve canlı hissetmene yardımcı olacak spa ve masaj seansı aklında olsun. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

