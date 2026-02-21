onedio
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.02.2026 - 18:16

Balık ve yükselen Balık burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 22 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? 

22 Şubat Pazar günü Balık ve yükselen Balık burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşk hayatında romantik bir esinti hissetmeye başlayacaksın. Eğer şu anda bir ilişkin varsa, bu dönemde sevgilinle daha da derin bir duygusal bağ kurma şansına sahipsin. Ancak dikkatli olmalısın, çünkü aşkın büyüsüne kapılıp kalbinin sınırlarını aşabilir ve kendini fazla kaptırabilirsin.

Tabii eğer bekar bir Balık burcuysan, bu dönemde ruh eşini bulma ihtimalin oldukça yüksek. Bu kişiyle kuracağın bağ, sadece bir aşk hikayesi olmayabilir, belki de hayatının geri kalanını birlikte geçireceğin kişi olabilir. Bu kişiyle kuracağın bağ, seni beklenmedik bir anda nikah masasına bile götürebilir, haberin olsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

