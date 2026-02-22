Kavak Yelleri'nde Senarist İtirafından Deniz Baysal'ın Teşkilat'tan Ayrılışına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında gün boyu yaşanan en sıcak gelişmeleri, önemli olayları ve reyting sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. Temposu oldukça yüksek geçen bir günün ardından, kaçıranlar için tüm detayları yeniden sunuyoruz.
22 Şubat Pazar günü ekranlarda yaşananları buradan takip edebilirsiniz. Bakalım bugün neler olmuş?
Survivor'dan elenen isim belli oldu.
Haftanın en çok izlenen kanalı açıklandı.
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra bir itiraf geldi.
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal,
TV dünyasının goygoycuları bu hafta da modundaydı.
21 Şubat Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.
