Kavak Yelleri'nde Senarist İtirafından Deniz Baysal'ın Teşkilat'tan Ayrılışına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kavak Yelleri'nde Senarist İtirafından Deniz Baysal'ın Teşkilat'tan Ayrılışına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy
22.02.2026 - 23:52

Televizyon ve dizi dünyasında gün boyu yaşanan en sıcak gelişmeleri, önemli olayları ve reyting sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. Temposu oldukça yüksek geçen bir günün ardından, kaçıranlar için tüm detayları yeniden sunuyoruz. 

22 Şubat Pazar günü ekranlarda yaşananları buradan takip edebilirsiniz. Bakalım bugün neler olmuş?

Survivor'dan elenen isim belli oldu.

Survivor'dan elenen isim belli oldu.

Engincan, Onur Alp, Can Berkay ve Eren'in eleme adayı olduğu haftada Onur Alp ve Can Berkay eleme potasından kurtulmuştu. Engincan ve Eren arasındaki kıyasıya mücadelenin ardından elenen isim belli oldu.

Detaylar:

Haftanın en çok izlenen kanalı açıklandı.

Haftanın en çok izlenen kanalı açıklandı.

Reyting uzmanı, dizilerin düşen reytingleri ve toplam seyirci sayısının ardından bu hafta hangi kanalın zirvede yer aldığını açıkladı.

Detaylar:

Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra bir itiraf geldi.

Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra bir itiraf geldi.

Dizinin ilk 36 bölümünü yazan senarist Yiğit Güralp diziden neden ayrıldığını açıkladı. Senarist, bir çiftin midesini bulandırdığını belirtti.

Detaylar:

Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal,

Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal,

Detaylar:

TV dünyasının goygoycuları bu hafta da modundaydı.

TV dünyasının goygoycuları bu hafta da modundaydı.

TV'de hafta boyunca izlediğimiz program ve diziler bu hafta da mizahşörlerin radarına takıldı.

Detaylar:

21 Şubat Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

21 Şubat Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

Dizinin özeti bile rakiplerini geçmesine yetti. Zirvenin adı bu hafta da değişmedi.

Detaylar:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
