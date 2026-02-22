onedio
Kavak Yelleri'nin Senaristinden Yıllar Sonra Gelen Şaşırtıcı İtiraf: Diziden Neden Ayrıldığını Açıkladı!

Kavak Yelleri'nin Senaristinden Yıllar Sonra Gelen Şaşırtıcı İtiraf: Diziden Neden Ayrıldığını Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.02.2026 - 18:56

2007 yılında yayın hayatına başlayan ve 5 sezon süren Kavak Yelleri, gelmiş geçmiş en başarılı gençlik dizilerinden biri olarak görülüyor. Dizinin ilk senaristi Yiğit Güralp, yıllar sonra herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu. 36. bölümde dizinin senaristliğini bırakan Yiğit Güralp, Kavak Yelleri'nden neden ayrıldığını açıkladı.

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Kavak Yelleri, yeri dolmayan Türk dizilerinden biri olarak görülüyor.

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Kavak Yelleri, yeri dolmayan Türk dizilerinden biri olarak görülüyor.

Dizideki oyuncuların şimdilerde popüler isimler olması bir yana hikayesi ve gençlik illişkileriyle pek çok izleyiciye ulaşan bir dizi olmuştu. Dizideki karmaşık ilişki ağları ise izleyicilerin bir kısmını kızdırmıştı.

Kavak Yelleri'nin ilk 36 bölümünü kaleme alan ünlü senarist Yiğit Güralp, yıllar sonra şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

Kavak Yelleri'nin ilk 36 bölümünü kaleme alan ünlü senarist Yiğit Güralp, yıllar sonra şaşırtıcı bir itirafta bulundu.
'Kavak Yelleri'nin senaristliğini neden bıraktınız?' sorusuna cevap veren ünlü senarist Yiğit Güralp, “Efe ve Aslı aşkı midemi bulandırdığı için diziyi bıraktım. Ben olsaydım öyle bir aşk olmazdı. Ama yapımcı ve kanal baskı yapıyordu. Onlara göre bu aşk reytingleri yükseltecekti. Bir daha reytingler benim yazdığım bölümler gibi olmadı.”

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
