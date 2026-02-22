Kavak Yelleri'nin Senaristinden Yıllar Sonra Gelen Şaşırtıcı İtiraf: Diziden Neden Ayrıldığını Açıkladı!

'Kavak Yelleri'nin senaristliğini neden bıraktınız?' sorusuna cevap veren ünlü senarist Yiğit Güralp, “Efe ve Aslı aşkı midemi bulandırdığı için diziyi bıraktım. Ben olsaydım öyle bir aşk olmazdı. Ama yapımcı ve kanal baskı yapıyordu. Onlara göre bu aşk reytingleri yükseltecekti. Bir daha reytingler benim yazdığım bölümler gibi olmadı.”