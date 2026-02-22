22 Şubat Survivor'da Kim Elendi? Engincan ve Eren Elemesinde Hangisi Veda Etti, Ünlüler Takımına Geçti mi?
Survivor'da 22 Şubat Pazar akşamı eleme gerçekleşti. Erkekler elemesinde Engincan ve Eren'in son ikiye kaldığı Survivor'da kıyasıya bir eleme mücadelesi yapıldı. Elenen isim için diğer takıma soruldu.
22 Şubat Pazar akşamı kim elendi, Ünlüler takımına geçti mi?
Survivor'da haftanın eleme adayları Engincan, Onur Alp, Can Berkay ve Eren oldu.
Survivor'da elenen isim Eren oldu.
