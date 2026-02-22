onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
22 Şubat Survivor'da Kim Elendi? Engincan ve Eren Elemesinde Hangisi Veda Etti, Ünlüler Takımına Geçti mi?

22 Şubat Survivor'da Kim Elendi? Engincan ve Eren Elemesinde Hangisi Veda Etti, Ünlüler Takımına Geçti mi?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.02.2026 - 23:21

Survivor'da 22 Şubat Pazar akşamı eleme gerçekleşti. Erkekler elemesinde Engincan ve Eren'in son ikiye kaldığı Survivor'da kıyasıya bir eleme mücadelesi yapıldı. Elenen isim için diğer takıma soruldu.

22 Şubat Pazar akşamı kim elendi, Ünlüler takımına geçti mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'da haftanın eleme adayları Engincan, Onur Alp, Can Berkay ve Eren oldu.

Survivor'da haftanın eleme adayları Engincan, Onur Alp, Can Berkay ve Eren oldu.

Oylama sonucunda eleme potasından kurtulan isimler Onur Alp ve Can Berkay oldu. Gönüllüler takımında yer alan Engincan ve Eren ise son ikiye kaldı.

Survivor'da elenen isim Eren oldu.

Survivor'da elenen isim Eren oldu.

Survivor'da kim elendi, Survivor'a kim veda etti sorusu yanıt buldu. Düelloyu Eren kaybetti. Ünlüler takımıyla kader konseyi yapıldı. 'Eren Ünlüler takımına geçsin mi?' diye soruldu. Ünlüler takımı Eren'in takımlarına dahil olmasına 'hayır' cevabını verdi. Eren, Survivor'dan elendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın