Ramazan Etkiledi, Maç Baskısı Sürüyor: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Hangisi Oldu?

Ramazan Etkiledi, Maç Baskısı Sürüyor: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Hangisi Oldu?

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.02.2026 - 20:21

15-21 Şubat haftasının reyting sonuçları belli oldu.

21 dizinin yayınlandığı haftada Ramazan ayının başlaması ve Avrupa maçları etkili oldu. Reyting uzmanı, reytinglerdeki düşüşü açıklarken haftanın en çok izlenen kanalını da okuyucularıyla paylaştı.

Reyting uzmanı, haftanın en çok izlenen kanalını açıkladı.

Reyting uzmanı, haftanın en çok izlenen kanalını açıkladı.

Özellikle Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir arasındaki rekabet sebebiyle son zamanlarda zirvede Kanal D ya da TRT 1 yer alıyor. Ancak yılbaşı arası ve sonraki hafta zirve kaptırılmıştı. Yeni başlayan dizilerin de etkisiyle zirvede olmasa da ilk 10'da değişiklikler yaşandı.

Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen kanalı bir kez daha TRT 1 oldu.

Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen kanalı bir kez daha TRT 1 oldu.

Reyting uzmanı, paylaşımında 'Ramazan ayına 21 diziyle başlıyoruz. Cuma-cumartesi sonuçları, iftarın erken olması nedeniyle dizilerin geçen yıla göre daha az etkileneceğini gösteriyor. Salı ve perşembede ciddi maç baskısı var. Haftanın 5 gününde 'other' düşüşü dikkat çekici.' ifadelerine yer verdi. Reyting uzmanının belirttiğine göre, geçtiğimiz pazar günü hava sıcaklıklarının bir anda artmasıyla reytinglerde belirgin bir düşüş yaşandı. İki hafta öncesine göre 3 puanlık düşüş gerçekleşti. Survivor çarşamba gününden itibaren yükselişe geçerken, diğer altı kanalın düşüşü sürdü.Galatasaray-Juventus ve Fenerbahçe-Nottingham karşılaşmaları ile perşembe günü ilk iftar etkisiyle diziler düşüşe geçti. Ramazan ayının toplam reytingi nasıl etkileyeceği merak ediliyordu ancak cuma günü toplam reytingin benzer seviyede kalması sert bir düşüş olmayacağının da göstergesi oldu.

