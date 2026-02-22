Ramazan Etkiledi, Maç Baskısı Sürüyor: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Hangisi Oldu?

Reyting uzmanı, paylaşımında 'Ramazan ayına 21 diziyle başlıyoruz. Cuma-cumartesi sonuçları, iftarın erken olması nedeniyle dizilerin geçen yıla göre daha az etkileneceğini gösteriyor. Salı ve perşembede ciddi maç baskısı var. Haftanın 5 gününde 'other' düşüşü dikkat çekici.' ifadelerine yer verdi. Reyting uzmanının belirttiğine göre, geçtiğimiz pazar günü hava sıcaklıklarının bir anda artmasıyla reytinglerde belirgin bir düşüş yaşandı. İki hafta öncesine göre 3 puanlık düşüş gerçekleşti. Survivor çarşamba gününden itibaren yükselişe geçerken, diğer altı kanalın düşüşü sürdü.Galatasaray-Juventus ve Fenerbahçe-Nottingham karşılaşmaları ile perşembe günü ilk iftar etkisiyle diziler düşüşe geçti. Ramazan ayının toplam reytingi nasıl etkileyeceği merak ediliyordu ancak cuma günü toplam reytingin benzer seviyede kalması sert bir düşüş olmayacağının da göstergesi oldu.