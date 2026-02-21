Sevgili Başak, bugünün astrolojik enerjisi tamamen senin lehinde! Venüs ve Jüpiter arasındaki üçgen, iş hayatına bir rahatlama ve genişleme dalgası getiriyor. Yoğun bir tempoda çalışıp durduğun son dönemlerde, emeklerinin karşılığını alman an meselesi. Belki de yeni bir görev, daha iyi çalışma şartları ya da daha kazançlı bir proje kapını çalacak bugün.

Ancak sana bir de uyarımız var: Bu Pazar günü planlarını yaparken, detaylara takılma. Büyük resmi görmeye çalış. Eğer bir ekip içinde çalışıyorsan, bu durum senin için büyük bir avantaj olabilir. Gerçek bir yönetici ve lider olmak için de odaklan, böylece emeklerinin karşılığını almaktan fazlasını yapabilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, sade ama sıcak bir enerji seni bekliyor. Partnerinle günlük hayatın içinde, belki de en basit bir anı bile keyifli bir hale getirebilirsin. Onunla her şeyi paylaşmaya, sınırları da biraz aşmaya var mısın, peki? Galiba artık kendini ona teslim etmeli, biraz da aşkın akışına bırakmalısın kendini. Aklın yerine kalbinle hareket etmenin tam vakti! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…