Sevgili Başak, bugün Kova burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması, iş dünyasındaki düzenin tamamen değişmesine neden olacak. Salı günü, belki de hiç beklemediğin bir anda, yeni bir projeyle karşılaşabilir, ekip değişikliği yaşayabilir ya da iş yerindeki sistem tamamen değişebilir. Bu değişimler ilk başta biraz yorucu ve zorlu gelebilir ama uzun vadede senin için oldukça rahatlatıcı olacaktır.

Günlük hayatında da teknolojiye dayalı bir dönüşüm yaşayabilirsin. Bu, yeni bir yazılımın kullanımını öğrenmek, farklı bir iş modeline geçiş yapmak ya da görev tanımında büyük bir değişiklik olabilir. Tüm bu süreçlerden ise adaptasyon yeteneğin ve dikkatin sayesinde avantajlı çıkacaksın, buna emin olabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında da ilginç gelişmeler söz konusu olabilir. Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, iş ortamında yeni biriyle tanışmana vesile olabilir. Bu yeni tanışma, birlikte yaratıcı işlere imza atma ve yeni projeler üretme teması üzerine kurulu bir ilişkinin temelini atabilir. Seni zihinsel anlamda besleyen ve destekleyen bu güç ile aşkı seveceğine eminiz. Birlikte başarıya odaklanabileceğin bir aşk sana çok yakışır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…