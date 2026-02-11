Sevgili Başak, bugün senin için kozmik enerjilerin yoğun olduğu bir gün. Merkür ve KAD'ın birleştiği bu kavuşum, kariyer yönünde belirsizliklerini ortadan kaldırıyor ve seni daha net bir yola yönlendiriyor. Uzun süredir kafanı meşgul eden ve bir türlü karar veremediğin konular bugün zihninde netleşiyor.

Belki de üstlerinle yapılacak bir konuşma, belki de beklediğin bir geri dönüş, hayatının gelecekteki yönünü belirleyebilir. Unutma ki detaylar kaderini belirliyor ve bugün bu detaylara dikkat etmek senin elinde. Aynı zamanda ilişkileri ve iş süreçlerini de dikkatle yönetebileceğini, karar aşamasında baskın rol üstlenebileceğini biliyoruz. Tabii bu sayede emeklerinin görünür olmaya başlaması da öz güvenini tavana çıkarıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise 'belirsizlik' konusu bugün ön plana çıkıyor. Karşındaki kişinin davranışlarıyla sözleri arasındaki uyumu fark ediyorsun ve bu durum, ilişkinin gidişatını belirliyor. Bir konuşma, ilişkiye ya yeni bir yön verir ya da seni özgürleştirir. Merkür'den aldığı güçle kalbin netliği seçiyor ve bu netlik, seni doğru yola yönlendiriyor. Aşkına, kendine ve partnerine güven... Taşlar yerine oturacak, ilişkide huzur seni saracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…