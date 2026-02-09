Sevgili Başak, bu Salı günü Venüs’ün karşıt burcun Balık’a geçmesiyle, tüm dikkatin ve enerjin bir anda 'ötekine' kayabilir! Yani, odaklanman gereken iş bir anda ikinci planda kalabilir ve yetişmesi gereken projeler de hedefler de aksayabilir. Her şeyi analizci ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendiren sen, Venüs’ün bu yumuşak ve sıcak etkisiyle, artık her şeyi olduğu gibi kabul etmeye başlayabilirsin!

İşte bu da iş ortaklıklarında ve sözleşmelerde sana mantık kadar uyum da sağlayabilir. Ancak bu durum bazı dikkatsizliklere ve hatalara da neden olabilir. Tam da bu yüzden stratejik düşünme yeteneğini canlı tutmalı, rakiplerinle ortak bir paydada buluşacaksan, akılcı adımlar atmayı da unutmamalısın. Bu arada güne bir öncelik planı yaparak başlamanı da tavsiye etmeden de geçmeyelim. Çünkü dikkat etmezsen, önemli işleri 'öteki' haline getirmek bugün sana en çok zarar veren mesele olabilir!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek romantizmin zirvesinde olacağın bir dönem seni bekliyor. Venüs’ün etkisiyle adeta aşk sarhoşuna dönüşebilirsin. Özellike de eğer bir ilişkin varsa, partnerinin duygusal bir sürprizi, hem şımarmanı hem de aşkı haddinden fazla idealize etmeni sağlayabilir... Aman dikkat, geçmişi ve sana karşı yapılan hataları bir çırpıda affetmeye de meyilli olabilirsin bugün. İşte bu seni en çok inciten şey olacaktır. Yapılan jestler seni mutlu etse de yanıltmasına izin verme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…