Sevgili Başak, bu Salı günü Venüs'ün karşıt burcun Balık'a geçmesiyle, enerjinin ve dikkatinin tamamen 'ötekine' kaydığını hissedeceksin. Bu durum, işlerini ve projelerini ikinci plana atma riski taşıyor. Öyle ki, normalde analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirdiğin her şey, Venüs'ün yumuşak ve sıcak etkisiyle bir anda olduğu gibi kabul edilebilir hale gelebilir.

Bu durum önce iş ortaklıklarında ve sözleşmelerinde sana mantık kadar uyum da sağlayabilir. Ancak dikkatli olmalısın, çünkü bu durum bazı dikkatsizliklere ve hatalara da yol açabilir. Bu yüzden stratejik düşünme yeteneğini her zaman canlı tutmalı, rakiplerinle ortak bir paydada buluşmayı planlıyorsan, akılcı adımlar atmayı unutmamalısın.

Güne bir öncelik planı yaparak başlamanı da şiddetle tavsiye ederiz. Zira dikkat etmezsen, önemli işlerini 'ötekine' dönüştürmek bugün büyük bir soruna dönüşebilir! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…