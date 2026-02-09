Sevgili Koç, bugün Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte, ilişkilerinde daha derin, daha gizemli ve daha spiritüel bir boyut arayışına gireceksin. Bu, aşk hayatında yeni ve heyecan verici bir dönemin başlangıcı olacak!

Haftanın ikinci gününde, dış dünyanın hırslı ve rekabet dolu atmosferinden uzaklaşıp kendi iç dünyanda renklenen işlere odaklanman gerekecek. Belki de geçmişte yarım kalmış bir işin, Salı sabahının ilk ışıklarıyla birlikte zihninde yeniden canlanmasına yol açabilir bu da! Tabii bu durum ilk başta seni hafif bir melankoliye sürükleyebilir ama sonunda başarıya da taşıyacağı kesin.

İş hayatında ve kariyer stratejilerinde bugün, 'sezgisel zeka' en büyük silahın olacak gibi görünüyor. Mantığın sınırlarını aşarak projelerinde yaratıcı ve duygusal bir dil kullanman, çevrendeki insanları adeta büyüleyecek. Rakiplerini sert ve acımasız hamlelerle değil, olayları akışına bırakarak ve belki de gizli kalmış destekçilerinin yardımıyla saf dışı bırakacağın bir strateji izlemeyi tercih etmelisin. İşte bu seni zirveye taşıyacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…