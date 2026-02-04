Sevgili Başak, bugün senin için biraz karışık geçebilir. İş hayatında detayları kaçırmamak adına gösterdiğin hassasiyet, bugün hem en büyük silahın hem de en büyük zayıflığın olabilir. Mükemmeliyetçi kişiliğinle her şeyi kusursuz hale getirme çaban, süreci yavaşlatabilir ve bu durum seni stresli bir hale sokabilir. Ancak unutmamalısın ki, bugün 'yeterince iyi' olanla ilerlemek, mükemmeliyetçilikten daha çok kazandırabilir.

Şubat ayının enerjisi ile birlikte düzenleme, toparlama ve yeniden yapılandırma teması ön plana çıkıyor. Belki de bir süredir üzerinde kafa yorduğun, seni yoran bir iş, bugün daha net ve anlaşılır bir forma kavuşabilir. Bu durum, zihinsel yükünü hafifletebilir ve daha rahat düşünmene yardımcı olabilir. Maddi konularda ise küçük ama etkili hamleler yapabilirsin. Yani bugün, büyük riskler almak yerine, küçük ve akıllıca adımlar atman daha kazançlı olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…