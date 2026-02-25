Banka Hesabından Havale ve EFT Yapanlar Dikkat! Para Transferinde Yeni Dönem Başlıyor

Daha önce yıl başında uygulanması planlanan ancak hazırlık süreci nedeniyle 15 Mart tarihine ertelenen yeni sistem, bankacılık işlemlerinde köklü bir değişim yaratıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından devreye alınan bu kararla birlikte, artık bankadan para gönderen herkesin attığı her adım dijital takip altına alınacak. Özellikle internet bankacılığı, mobil uygulamalar ve ATM üzerinden yapılan işlemler, belirlenen limitleri aştığında ek yükümlülükleri beraberinde getirecek.

Yeni sistemde sınır 400 bin TL olarak belirlendi. Gün içerisinde tek seferde ya da parça parça yapılan transferlerin toplamı bu rakamı bulduğunda, sistem otomatik olarak duracak ve kullanıcıdan en az 20 karakterlik detaylı bir açıklama isteyecek. Kullanıcılar; gayrimenkul alımından araç satışına, borç ödemeden sağlık harcamasına veya kripto varlık transferine kadar pek çok kategori arasından paranın amacını seçmek zorunda kalacak. Eğer 'diğer' veya 'bireysel ödeme' gibi genel ifadeler seçilirse, banka bu işlemin neye istinaden yapıldığını detaylandırmanızı talep edecek.

Düzenlemenin asıl sert yüzü ise milyon liralık işlemlerde kendini gösterecek. Transfer tutarı 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasına çıktığında 'Nakit İşlem Beyan Formu' doldurulması zorunlu olacak. Eğer gönderilen rakam 20 milyon TL barajını aşarsa, sadece beyan yetmeyecek; paranın kaynağına dair fatura, sözleşme veya tapu gibi resmi belgelerin sisteme yüklenmesi gerekecek. Şüphe uyandıran veya açıklamasız bırakılan yüksek tutarlı işlemler, bankalar tarafından onaylanmayarak geri çevrilebilecek. 15 Mart'ta başlayacak olan bu denetim süreci, kayıt dışı ekonominin önlenmesi adına bugüne kadar alınan en kapsamlı önlemlerden biri olarak dikkat çekiyor.