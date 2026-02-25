Altın Fiyatında Baş Döndüren Tahmin! İslam Memiş'ten Altın Yatırımcılarına Tarihi Uyarı!
Piyasalardaki sert dalgalanmalar altın ve gümüş yatırımcısını endişelendirirken, Finans Analisti İslam Memiş’ten kritik bir 2026 analizi geldi. ABD-İran gerilimi ve küresel gelişmelerle yönünü tayin etmekte zorlanan altın piyasası için 'manipülasyon yılı' nitelendirmesi yapan uzman isim, gram altının 10 bin lira sınırını aşabileceği tarihi paylaştı.
Finans piyasalarının tanınmış ismi İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan son hareketliliği değerlendirerek yatırımcıları bekleyen büyük risklere ve fırsatlara dikkat çekti.
Güncel ve Hedeflenen Altın Fiyatları Tablosu (2026)
