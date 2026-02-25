Altın Fiyatında Baş Döndüren Tahmin! İslam Memiş'ten Altın Yatırımcılarına Tarihi Uyarı!

2026 yılını 'istikrarın bilinçli olarak bozulduğu bir dönem' olarak tanımlayan Memiş, özellikle kısa vadeli işlem yapanların büyük bir belirsizlik dalgasıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz hafta ABD ile İran arasındaki olası anlaşma haberleriyle hızla gerileyen altın fiyatlarının, bu hafta yerini yeniden yükselişe bıraktığını belirten analist, bu sert yön değişimlerinin yıl boyunca süreceğini ifade etti. Gram altının geçtiğimiz günlerde 7 bin 260 lira seviyesine kadar çekilmesinin ardından kısa sürede 7 bin 475 lira bandına dönmesi, piyasadaki oynaklığın ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ons altın tarafında da benzer bir tablo hakim; 4 bin 850 dolara kadar geri çekilen fiyatlar, küresel risklerin etkisiyle yeniden 5 bin 135 dolar seviyelerine tırmandı.

Küresel piyasalarda taşların yerinden oynamasına neden olan ana etkenler arasında Donald Trump’ın yetki sınırlarına dair tartışmalar, bitmek bilmeyen jeopolitik krizler ve Çin ekonomisindeki yeni açılımlar yer alıyor. Memiş’e göre bu faktörler, değerli metallerin fiyatlarını yukarı yönlü tetiklerken aynı zamanda ani düşüşlerin de önünü açıyor. Yatırımcı psikolojisinin bu sert iniş çıkışlarla sınandığını dile getiren uzman, günlük veya haftalık fiyat takibi yaparak 'al-sat' peşinde koşanların ciddi zararlar edebileceği konusunda uyardı. Bu dönemin bir strateji yılı olduğunu savunan Memiş, asıl kazancın kısa vadeli dalgalanmalarda değil, uzun vadeli trendlerde gizli olduğunu hatırlattı.

Gelecek döneme dair rakamsal öngörülerini de paylaşan İslam Memiş, ons altın için 6 bin dolar hedefinin geçerliliğini koruduğunu söyledi. İç piyasada ise yatırımcıyı oldukça hareketli bir sürecin beklediğini işaret ederek, gram altının yılın ilk yarısı tamamlanmadan 10 bin lira barajını aşarak beş haneli rakamlara ulaşabileceğini öngördü. Yatırımcıların bu tür manipülatif ortamlarda sakin kalması gerektiğini belirten analist, panik satışlarının uzun vadedeki büyük resmi kaçırmaya neden olabileceğini sözlerine ekledi.