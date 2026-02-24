Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

Tasarruf yapmayı planlayan bireyler genellikle mevduat faizlerine yönelirler. Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları, birçok kişi tarafından merak edilir. Özellikle 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL gibi yüksek meblağların faiz getirileri vatandaşlar tarafından sık sık sorgulanır. Peki, 1 milyon TL'nin güncel faiz getirisi ne kadar? Hangi bankanın faiz oranları daha avantajlı?

İşte 1 milyon TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.