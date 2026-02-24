onedio
Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.02.2026 - 16:53

Tasarruf yapmayı planlayan bireyler genellikle mevduat faizlerine yönelirler. Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları, birçok kişi tarafından merak edilir. Özellikle 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL gibi yüksek meblağların faiz getirileri vatandaşlar tarafından sık sık sorgulanır. Peki, 1 milyon TL'nin güncel faiz getirisi ne kadar? Hangi bankanın faiz oranları daha avantajlı?

İşte 1 milyon TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

Şubat 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok yatırımcı, sermayelerini güvence altına alırken aynı zamanda pasif bir gelir elde etmek için vadeli mevduat seçeneğini kullanmayı tercih ediyor. Bu strateji, belirli bir dönem için paranızı bankaya bırakmanız ve karşılığında önceden belirlenmiş bir getiri oranı elde etmenizi sağlar. Her bankanın sunduğu faiz oranı, seçtiğiniz vade süresine (örneğin 32 gün, 90 gün, 1 yıl vb.) bağlı olarak değişir.

Aşağıda farklı bankaların faiz oranlarına göz atabilirsiniz...

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 28.569,86 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL

  • Garanti 

Faiz Oranı: Yüzde 38.5

Net Kazanç: 27.846,58 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 37.5

Net Kazanç: 27.123,29 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

Yüzde 43 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 31.574,49 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 31.201,85 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.201,85 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 27.785,55 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.785,55 TL

*Söz konusu veriler, 24 Şubat tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
