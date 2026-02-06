Sevgili Başak, bugünün enerjisi bir düzen kurma arzusu taşıyor! Bu yeni düzende ise stres ve yorgunluk olmayacak. Zira, bugün ilişkilerinde ve iş bağlantılarında sınırların daha belirgin hale gelecek. Kiminle ne kadar mesafe kat etmek istediğini derinlerden gelen bir bilinçle anlayacaksın resmen. Bu netlik ise üzerindeki ağırlığı hafiflecek ve seni daha özgür kılacak.

Günün ilerleyen saatlerinde ise omuzlarına yüklediğin sorumlulukları sorgulama eğiliminde olacaksın. Her yükün gerçekten sana ait olup olmadığını düşünecek ve bir karar vereceksin. İş hayatı ve iş arkadaşlarına mı ayıracaksın vaktini, yoksa zamanını kendin için mi değerlendireceksin? Bunu iyi düşün, çünkü hayatı yakalama ve özel hayata daha fazla zaman ayırmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Belki de bugün işe biraz ara vermelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise empati ön plana çıkıyor. Eleştirmek yerine anlamaya çalışman, ilişkindeki enerjiyi dengeliyor. Küçük bir jest bile büyük bir rahatlama yaratıyor ve duygusal dengeyi yeniden kuruyor. Bu durum, partnerinle birlikte daha huzurlu ve mutlu hissetmeni sağlıyor. Zira bu süreçte eleştirmeyi bir kenara bıraktığın gibi yüksek beklentilerden de uzaklaşıyor, anlayışla aşkı dolu dizgin yaşıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…