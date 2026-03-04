Sevgili Başak, bugün aşk hayatında yeni bir sayfa açılıyor... Partnerinin dudaklarından o büyülü cümleler her an dökülebilir; 'Biz şimdi neyiz?' Onunla ilgili belirsizliklerin ve kararsızlıkların, onu hayatının tam merkezine yerleştirmemenle ilgili olabilir. Bu durum, onun kafasında soru işaretleri oluşturuyor ve belirsizliklere sebep oluyor.

İşte tam da bu yüzden, ona karşı duygularını açıkça ifade etmeli ve aklındaki soru işaretlerini gidermek için bir an önce harekete geçmelisin. Ancak durup bir düşün, bu aşkı gerçekten istiyor musun? Belki de ona kalbini tamamen açmak istememenin nedeni, aslında bu ilişkiye tam anlamıyla hazır olmaman olabilir. Bu durumda, duygularını ve isteklerini gözden geçirmen gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…