Sevgili Başak, bugün aşk hayatında 'belirsizlik' rüzgarları esiyor. Karşındaki kişinin sözleriyle davranışları arasında gözle görülür bir uyumsuzluk fark ediyorsun. Bu durum, aşk hayatının rotasını belirleyecek önemli bir detay. Belki de bir konuşma, aşkına yepyeni bir yön kazandıracak ya da seni bu belirsizlikten kurtaracak özgürlüğün kollarına atacak.

Merkür'ün etkisi altında, kalbin belirsizliklerden uzaklaşıp netliği seçiyor. Bu netlik ise seni doğru yola, gerçek aşka yönlendiriyor. Kendine, aşkına ve partnerine olan güvenini koru! Çünkü bu güven, belirsizliklerin üzerinde bir köprü olacak ve seni huzura taşıyacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…