Sevgili Başak, bugün gökyüzündeki hareketlilik kariyer süreçlerini etkileyecek. Güneş ve Uranüs arasında gerçekleşen kare açı, iş hayatında alışkın olduğun düzeni biraz sarsabilir. Pazartesi sabahı, iş yerindeki planlarının beklenmedik bir şekilde değiştiğini görebilirsin. Belki de görev tanımında küçük bir revizyon olabilir ya da birdenbire yeni bir projeyle karşı karşıya kalabilirsin. Neyse ki sen detaycılığın ve analitik düşünme yeteneğin sayesinde bu tür bir krizi kolaylıkla yönetebilirsin bugün!

İş yerindeki teknolojik sistemlerde ya da işleyişte bir değişiklik de yapabilirsin. Bu durum ilk etapta seni biraz stres altına alsa da bu değişikliklerin uzun vadede işlerini daha da kolaylaştıracağını göreceksin. Bu nedenle bugün esnek olmayı ve değişen düzene uyum sağlamak için dikkatli adımlar atmayı da unutmamalısın.

Peki ya aşk? Öte yandan aşk hayatında da sürprizlerle dolu bir gün seni bekliyor. Sevgilinle ya da eşinle beklenmedik bir konuşma yapabilirsin bugün! Güneş'in enerjisi ile aniden planlarını değiştirebilirsin. Bir anda evlilik kararı verebilir, bir anda birlikte yola çıkmak isteyebilir ya da aşkın sınırlarını zorlayıp birlikte yeni şeyler denemeye karar verebilirsin. Bu yeni sen, biraz şaşırtıcı olsa da ilişkine kattığın heyecan ile güzel anların mimarı olabilirsin. Partnerin de sen de bu enerjiden güç alacak, adeta aşkı yeniden bulacaksınız bugün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…