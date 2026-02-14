Sevgili Başak, bugün ufak tefek bir aksilik, tüm haftanın gidişatını etkileyebilir. Bu aksilik karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğin, haftanın genel enerjisini ve tonunu belirleyecektir. Haftanın ilk gününe dair yapılacaklar listen oldukça kabarık görünüyor fakat unutma ki tüm maddeleri bugün tamamlama zorunluluğun yok. Önceliklerini belirleyip sıralama yapman bu durumda oldukça işine yarayacak.

İş hayatında bir konuşma yapman gerekiyorsa, detayları atlamamaya özen göstermelisin. Maddi konularda ise hesaplama hatası yapma riskin var. Bu yüzden 'nasıl olsa hallederim' demek yerine, durumu tamamen kontrol altına alman seni rahatlatacak bir adım olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise düşüncelerinden çok hislerine kulak vermen gerekiyor. Eğer bekar bir Başak burcuysan, biriyle arandaki mesafe azalabilir ve bu durum seni oldukça heyecanlandırabilir. Uzun zamandır, göz göze gelmeyi beklediğin kişinin yoğun ilgisine hazır olsan iyi edersin. Bu karşılıklı bakışma ve kalp sızısı, şimdi kalbini ısıtacak bir aşka bile dönüşebilir... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…