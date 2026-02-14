Sevgili Başak, bugün haftanın ilk günü ve senin için biraz tansiyonlu geçebilir. Küçük bir aksilik, tüm enerjisi ve genel havanı etkileyebilir. Üstelik bu arada şimdiden gelecek haftanın ilk gününe dair yapılacaklar listesi de önünde duruyor ve sanki bir dağ gibi görünüyor, olabilir. Tam da bu noktada kendine bir iyilik yap ve önceliklerini belirleyip sıralama yap. Bu, senin o dağ gibi görünen listeyi daha yönetilebilir hale getirecek ve stresini azaltacak bir strateji olacaktır.

Maddi konularda ise biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Hesaplama hatası yapma riskin var ve bu seni zor duruma sokabilir. Bu yüzden 'nasıl olsa hallederim' demek yerine, durumu tamamen kontrol altına alman seni rahatlatacak bir adım olabilir. Paranın kontrolünü eline al, böylece paran seni kontrol etmez! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…