Sevgili Başak, bugün Güneş ile Uranüs arasında gerçekleşen kavuşum, hayatının beklenmedik bir dönüş yapmasına sebep olabilir. Bu durum, planlarının birdenbire değişmesiyle sonuçlanabilir ve bu da doğal olarak stres yaratır.

Bu stres, bedeninde gerginlik hissi şeklinde kendini gösterebilir. Belki de farkında olmadan omuzlarını kasıyorsun, belki de bilinçaltında biriken stres, bedeninde bu şekilde bir tepki oluşturuyor. Ancak endişelenme, bu durumun üstesinden gelmek aslında düşündüğünden çok daha kolay.

Gün içinde kendine küçük mola anları yaratmayı dene. İşlerin yoğunluğunda belki de farkında olmadan atladığın ama aslında çok önemli olan bu esneme araları, bedenini ve zihnini yeniden canlandırman için mükemmel bir fırsat. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…