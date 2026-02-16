Sevgili Başak, bugün Kova burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması, iş dünyasındaki düzeni kökten değiştirecek bir enerjiyi beraberinde getiriyor. Salı günü, belki de hiçbir işaret vermeden, aniden yeni bir projenin kapını çalabileceğini, ekibindeki yüzlerin değişebileceğini ya da iş yerindeki sistemlerin tamamen yenileneceğini görebilirsin. Bu değişimler ilk anda biraz yorucu ve zorlu gibi görünebilir, ancak uzun vadede senin için oldukça rahatlatıcı ve verimli bir hale gelecektir.

Günlük hayatında da teknolojiye dayalı bir dönüşüm yaşayabilirsin. Bu dönüşüm, yeni bir yazılımın kullanımını öğrenmekten, farklı bir iş modeline geçiş yapmaya, hatta görev tanımında büyük bir değişiklik olmasına kadar geniş bir yelpazede olabilir. Ancak tüm bu süreçlerden, adaptasyon yeteneğin ve dikkatin sayesinde avantajlı çıkacağına emin olabilirsin. Bu dönemde belki de en önemli olan şey, değişime açık olmak ve bu değişimleri kucaklamaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…