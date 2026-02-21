Sevgili Başak, bugünün astrolojik enerjisi tamamen senin tarafında. Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumlu üçgen, iş hayatına adeta bir ferahlık ve genişleme rüzgarı getiriyor. Son zamanlarda dur durak bilmeden çalıştığın ve belki de biraz tükendiğin bu dönemde, emeklerinin karşılığını almanın vakti geldi çattı. Belki de yeni bir görev, daha iyi çalışma koşulları ya da daha kazançlı bir proje kapını çalacak bugün. Kim bilir belki de hayalini kurduğun o terfi bugün gerçekleşecek.

Ancak sana bir de dostça bir uyarıda bulunalım: Bu Pazar günü planlarını yaparken, detaylara takılıp kalmamaya özen göster. Büyük resmi görmeye çalış, çünkü detaylar bazen bizi asıl hedeflerimizden uzaklaştırabilir. Eğer bir ekip içinde çalışıyorsan, bu durum senin için büyük bir avantaj olabilir. Gerçek bir yönetici ve lider olmak için de odaklan, böylece emeklerinin karşılığını almaktan fazlasını yapabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…