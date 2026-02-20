Sevgili Başak, bugün gökyüzünde Mars ile Chiron arasında oluşan altmışlık, finansal ortaklıklarında uzun süredir çözülemeyen ve belki de seni biraz olsun endişelendiren bir meseleyi çözme fırsatı sunuyor. Borçlar, primler, alacaklar gibi konularda belki de çok beklediğin bir gelişme seni bekliyor olabilir. Daha önce üzerinde düşündüğün ancak vakit bulamadığın bir türlü adım atamadığın bir planı bugün yeniden masaya yatırabilirsin.

Zira bu süreçte kriz yönetimi ve liderlik için son derece uygunsun. Sakinliğin ve soğukkanlılığınla hedefine emin adımlarla ilerleyebilecek bir dönemdesin. Bu durum, etrafındakilere de güven vermeni sağlayacak. Böylece, hem hedeflerine birkaç adım daha yaklaşmış hem de etrafındakilere güven aşılamış olacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün derinlemesine bir konuşma seni bekliyor olabilir. Partnerinle daha önce konuşmadığın, belki de biraz çekindiğin konuları masaya yatırabilirsin. Bu sayede ilişkinde daha şeffaf bir döneme giriş yapabilirsin. Aranızda gizli saklı bir geçmişin olmadığı gerçek bağlar kurabilirsiniz şimdi. Onun sana tümüyle açık olması ve senin ona kendini bırakman aşkı güçlendirecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…