Sevgili Başak, bugün gökyüzünde Satürn ile Neptün arasındaki kavuşum, ikili ilişkiler ve iş ortaklıkları konusunda seni bir sınava tabii tutabilir. Bu özel durum, mevcut bir iş birliğinin ya daha sağlam temellere oturmasını sağlayacak ya da beklenmedik bir hayal kırıklığına yol açacak. Sözleşmeler, anlaşmalar ve ortakla yürütülen projeler, bugün özel olarak dikkatini gerektirecek. Belirsizliklerle dolu, net olmayan hiçbir duruma imza atma, bu konuda dikkatli her zamankinden dikkatli ol!

Tabii bu durumda ortakla yürüttüğün işlerde, yol haritanı yeniden belirlemek de isteyeceksin. Sorumlulukların paylaşımında dengeyi sağlamak, uzun vadeli başarın için önemli. Sınırlarının netleşmesi ve belirlenmesi, iş hayatında karşılaşacağın zorlukları daha kolay aşmanı sağlayacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise ilişkin ciddi bir boyut kazanıyor. Partnerinle sorumluluklar konusunda bir konuşma yapabilir, ilişkinin geleceğini şekillendirecek önemli adımlar atabilirsin. Ama eğer bekar isen, karşına çıkan kişi romantik bir enerjiyle ve aynı zamanda ciddi bir tavırla sana yaklaşabilir. Bu durumda flört etmekten çok, niyetin önemli olduğunu unutma. Belki de aşk hayatında ciddi ve kalıcı adımlar atmanın tam zamanı gelmiş olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…