Sevgili Başak, gökyüzünde hareketlilik başladı ve bugün Güneş, huzurlu ve duygusal Balık burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş ise tüm dikkatleri üzerine çeken, parıldayan bir yıldız gibi seni sahnenin tam ortasına yerleştiriyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açma zamanı geldi. Belki yeni bir ünvan almanın, belki de hayalini kurduğun hedeflere doğru ilk adımı atmanın tam sırası. İçindeki cesaret ve kararlılıkla kendini daha güçlü bir şekilde ifade edeceğin bir dönem kapıda.

Planladığın projeleri bir kenara bırakıp geçme! Şimdi onları hayata geçirmek için en uygun zaman. Zira Güneş'in altında attığın her adım, uzun vadede büyük başarıların tohumlarını ekebilir. İçindeki liderlik enerjisi daha da yükseliyor, bu enerjiyi en iyi şekilde kullan ve geleceğini şekillendir. Daha fazla güç ve para elde edebilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında da çekim gücün artıyor. Bekar Başak burçları, hayranlık uyandıracak bir tanışma yaşayabilirler. Aslında hiç de tarzın olmayan biri seni cezbedebilir. Her zamanki mantıklı ve aklıcı yaklaşımın bu kez kalbini sınırlandırmaya yetmeyecek gibi... Aşka kapılmak ve kendini bir yabancıya tamamen bırakmak üzeresin! Bundan kaçmaktansa, duygularını kabul et! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…