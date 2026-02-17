onedio
Başak Burcu
18 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.02.2026 - 18:10

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Şubat Çarşamba günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün çene ve diş sıkma eğiliminin arttığını fark edebilirsin. Sahi, biraz gergin misin? Belki de bugün biraz durup gevşemeye odaklanmalısın. Bu, hem zihnin hem de bedenin için harika bir rahatlama yöntemi olacaktır.

Ayrıca, beslenme düzeninde ufak bir değişiklik yapmayı düşündün mü? Magnezyum ağırlıklı bir diyet, kendini iyi hissetmeni sağlayabilir. Zira magnezyum, kasları rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bu yüzden, magnezyum açısından zengin yiyecekleri diyetine eklemek iyi bir fikir olabilir. Ama bu konuda hekim tavsiyesi alman şart. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

