Sevgili Başak, bugün aşk hayatında parlak bir yıldız gibi hissedeceksin. Çekim gücün artıyor ve bu, bekar olan Başak burçları için özellikle heyecan verici olabilir. Bir çırpıda kalbini çalacak, adeta nefesini kesen bir tanışma yaşayabilirsin. Ve tahmin et ne? Bu kişi aslında hiç de tarzın olmayan biri olabilir.

Her zamanki gibi mantıklı ve aklıcı yaklaşımın bu kez kalbini sınırlandırmaya yetmeyecek gibi görünüyor. Aşkın gizemli ve büyüleyici dünyasına kapılmak üzeresin ve kendini bir yabancıya tamamen bırakmaya hazırsın. Bu durum seni biraz korkutabilir ama hey, aşkın güzelliği tam da burada değil mi?

Bundan kaçmak yerine, neden bu yeni ve heyecan verici duyguları kabul etmiyorsun ki? Kendini aşka bırak, kalbinin ritmini hisset ve bu yeni maceranın tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…