Sevgili Akrep, bugün Venüs'ün ışığı altındasın. Karizman, sezgilerin ve çekim gücün tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İş hayatında bu enerjiyi kullanarak avantaj elde edebilirsin. İnsanlar seni dinlemekten keyif alıyor ve fikirlerini önemsiyorlar. Eğer liderlik pozisyonunda bir Akrep burcuysan, bugün adeta bir yıldız gibi parlayacaksın. Zaten aksi halde de liderlik ve yöneticilik basamaklarını hızla tırmanma şansı bulacaksın.

İşte şimdi, kariyerinde uzun süredir beklediğin ve artık belki de yavaş yavaş umudunu yitirdiğin bir fırsat, bugün aniden karşına çıkabilir. Yeni bir proje veya pozisyon, seni heyecanlandırabilir ve enerjini yükseltebilir. 'Görünmeyeni görme' yeteneğin, gizemleri çözme ve perde arkasına odaklanma arzun da bu noktada işine yarayacaktır. Zira, profesyonel alanda fark yaratacak keşiflerle etrafındakileri şaşırtmaya hazırlanıyorsun.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise tam bir büyücüsün, dersek abartmış olmayız. Tam da bu noktada bir süredir arzuladığın eski bir sevgili, yeniden hayatına girebilir. Daha doğrusu sen onun aklını yeniden başından alabilirsin... Bu dönem, tutku kadar dürüstlüğü de ön plana çıkarıyor; duygularını saklama, ama stratejik ol. Duygularını ifade ederken, karşındakinin duygularını da göz önünde bulundurmayı unutma. Bugünden itibaren, aşkta ve işte senin dönemin başlıyor! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…