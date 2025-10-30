Sevgili Akrep, bugün Merkür ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık, seni adeta büyülü bir iletişim yeteneğiyle donatıyor. Söylediğin her kelime, attığın her adım, dikkatleri üzerine çekiyor. Sözlerin, etrafındakileri etkileme gücüne sahip. Yazı işleri, medya faaliyetleri, sunumlar ve anlaşmalar için adeta mükemmel bir zaman dilimindesin.

Kariyerinde, belki de bir süredir üzerinde çalıştığın bir bilgi ya da belge, belki de yapacağın bir konuşma seni ön plana çıkarabilir. Uzun zamandır yürüttüğün bir projeyi açıklamak için kusursuz bir zaman dilimindesin belki de. Şimdi Plüton'un desteğiyle, her söylediğin cümle seni bir adım daha ileriye taşıyor. Gücüne güç katacak bugünde parlamaya odaklan, sevgili okur!

Peki, aşktan ne haber? Aşk hayatında ise bugün, tutku, gizem ve yoğunluk bir arada. Aman dikkat, hislerini kontrol etmekte zorlanabileceğin bugün bir anda eski bir aşk, yeniden kapını çalabilir ya da mevcut ilişkinde bir dönüm noktası yaşanabilir. Şimdi şehvetli bir döneme adım atmak üzeresin. Duygularını bastırmak zor ise bunun bir sebebi olmalı, değil mi? Hadi izin ver, kalbin mantığın önüne geçsin ve gerçek aşkın güçlü çekimi seni sarsın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…