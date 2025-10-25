Sevgili Akrep, bugün seni büyülü bir Merkür ile Satürn üçgeninin etkisi altına alıyor. Pazar günü olmasına rağmen, bu kozmik etkileşim sana strateji ve sabır yeteneklerini kazandırıyor. Bu, kariyer ve finansal konularda mantıklı ve bilinçli adımlar atabileceğin anlamına geliyor. Riskleri doğru bir şekilde hesaplama ve planlı hareket etme yeteneği, bugün senin için önemli bir rol oynayacak.

Projelerinde dikkatli ve disiplinli olmanın, uzun vadede seni başarıya ulaştıracağını unutma. Ancak daha da önemlisi gökyüzü bugün seni özellikle iş ve para konularında istikrarlı ve güvenilir sonuçlara yaklaştıracak. Bugün attığın adımlar, beklenmedik ve heyecan verici fırsatları da beraberinde getirecek. Görünen o ki iş hayatınla birlikte, aslında hayatında çokça şey değişecek. Bugün belki de yurt dışından gelen bir iş teklifini bir anda kabul edebilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise derin ve ciddi iletişim bugünün ana teması haline gelecek. Partnerinle samimi bir konuşma yapmak veya ortak bir plan yapmak, ilişkinin güven seviyesini artıracak. Galiba artık birlikte bir düzen kurmanın zamanı geldi. Aşkı bir yuvada birleştirmeye ne dersin? Gelelim bekar Akrep burçlarına! Sizin için aşk pek de yakın olmayabilir. Zira Merkür ve Satürn enerjisi ile aşka aşırı ciddi ya da yüksek arzularla biraz tepeden bakabilirsin. Haliyle bugün sana uygun olanı bulmak zor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…