Sevgili Akrep, bugün senin için oldukça özel bir gün! Terazi burcunda parlayan Yeni Ay, iç dünyanda derinlerde saklı olan bir dönüşümü başlatıyor. Bu dönüşüm, belki gözle görülmeyen ama hissedilen, derinden etkileyen duygularınla ilgili olabilir. İç sesinle baş başa kalıp, belki de uzun süredir görmezden geldiğin duygularınla yüzleşme vakti geldi.

Bu durum kariyer hayatına da yansıyor. Sahne ışıklarının önünde olmaktan ziyade perde arkasında etkin olman gereken bir döneme giriyorsun. Belki de bir projenin hazırlık aşamasında yer alman, belki de gizli bir destek alman gerekebilir. Strateji geliştirmek ve planlama yapmak için mükemmel bir zaman dilimindesin. Terazi'nin dengeli enerjisi, sana diplomasiyi ve gücü paylaşmanın önemini hatırlatıyor. Unutma, gücünü paylaştığında, kazancın da artar.

Peki ya aşk? Huzur kalbini sarmak üzere... İç dünyandaki dönüşümün kaynağı Terazi burcunda Yeni Ay, kalbini de sakinleştiriyor. Aşkta kontrolü bırakmak ve duyguların doğal akışına güvenmek seni özgürleştirecek. Belki de bir süredir kimseye tam olarak açılmadın. Ama şimdi o bariyer yavaşça eriyor. Gizemli ama derin bağlar kurup aşka sarılma vakti. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…