Sevgili Akrep, bugün kalbinin kapılarını huzura açmanın tam zamanı... İç dünyanda gerçekleşen dönüşümün kıvılcımı, Terazi burcundaki Yeni Ay'dan geliyor ve bu, kalbinin derinliklerinde dalga dalga yayılan bir sakinlik yaratıyor. Aşk hayatında sürekli kontrolü elinde tutmaya çalışmak yerine, duygularının doğal akışına güvenmeyi denemelisin. Bu seni beklenmedik bir şekilde özgürleştirecek.

Belki bir süredir, duygularını tam anlamıyla birine açmakta zorlandın, belki de kalbindeki duyguları tamamen paylaşmak için doğru kişiyi veya doğru zamanı bekliyordun. Ancak şimdi, o duygusal bariyerler yavaşça çözülüyor. Kalbin, aşka yeniden açılmaya hazır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…