Sevgili Akrep, bugün önemli bir gün! Terazi burcunda parlayan Yeni Ay, iç dünyanda derinlerde saklı olan bir dönüşümü başlatıyor. Bu dönüşüm ise aslında gözle görülmeyen ama hissedilen, derinden etkileyen duygularınla ilgili. Tam da bu noktada iç sesinle baş başa kalıp belki de uzun süredir görmezden geldiğin duygularınla yüzleşmelisin!

Bu durum, biraz gözlerden uzak kalmayı gerektirebilir. Ancak unutma, sahne ışıklarının önünde olmak her zaman en iyisi değildir. Perde arkasında, belki de bir projenin hazırlık aşamasında yer alman gerekebilir. Bu, senin için mükemmel bir fırsat olabilir. Gizli bir destek alman gerekebilir, belki de bir mentör, belki de bir danışman. Bu, sana yeni bir bakış açısı kazandırabilir ve kariyerinde yeni bir yön belirleyebilir. Aklının bir köşesine yazsana iyi edersin, gücünü paylaşırsan, kazancın artar! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…