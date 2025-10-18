Sevgili Akrep, bugün iş hayatında seni bekleyen sürprizlere hazır mısın? İş dünyasında senin adına dönen çarklar, kontrolün tamamen senin eline geçmesi için hızla dönüyor. Uzun zamandır beklediğin, belki de geceleri hayalini kurduğun bir fırsat, belki bir terfi, belki de yeni bir proje, aniden karşına çıkabilir. Bu fırsatı kaçırmamak için cesaretini toplamalı ve kendine olan güvenini tazelemelisin. Unutma, risk almayan, kazanmanın tadını da bilemez.

Günün ilerleyen saatlerinde ise belki de hiç beklemediğin bir yerden, belki de en ummadığın bir kişiden destek alabilirsin... Patronun ya da bir meslektaşın senin lehine bir adım atacak ve işlerin daha da yoluna girmesini sağlayabilir. Ancak bu süreçte stratejik düşünmeli ve adımlarını gizli tutmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…