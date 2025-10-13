Sevgili Akrep, bugün Venüs'ün, Terazi burcunda yaptığı büyüleyici seyahat, iç dünyanda bir denge oluşturmanı sağlıyor. Tabii bu durumda iş hayatında, her zamankinden daha sakin, kontrollü ve stratejik bir şekilde hareket ettiğini fark edeceksin. Bu durum, belki de seni daha önce hiç olmadığın kadar göz önünde olmaktan ziyade, arka planda çalışmayı tercih etmeye yönlendirecek. Ancak merak etme, böylece her şey senin lehine olacak ve bu sürecin sonunda, bu tercihinin ne kadar da doğru olduğunu gözlemleyeceksin.

Maddi konularda ise bugünlerde biraz daha temkinli olmanı öneriyoruz. Gizli harcamalar, unutulmuş ödemeler veya dijital sistemlerle ilgili karışıklıklar gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Ancak bu durumlar karşısında endişelenme, çünkü bu geçici dalgalanmaları, bir düzen kurarak kalıcı kazançlara dönüştürebilirsin. Eğitim veya danışmanlık alanında ilerlemek, belki de bu dönemde senin için yeni bir gelir kapısı olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…