Sevgili Akrep, bugün iş yerindeki atmosfer biraz kasvetli ve gergin olabilir. Venüs ve Satürn'ün birbirine meydan okuyan pozisyonları, perde arkasında dönen oyunları ve gizli hesaplaşmaları açığa çıkarabilir. İş arkadaşlarından birinin beklenmedik bir tavır sergilemesi, seni bir hayli şaşırtabilir. Ama heyecana kapılma, bugün fazla güvenmek yerine gözlemci olmayı tercih et. Kim bilir, belki de sabırlı olursan, bir iki gün içinde tüm gerçekler gözler önüne serilecek ve karmaşık durumlar çözüme kavuşacak.

Finansal konularda da biraz sıkışmış hissedebilirsin. Ancak bu durumun seni endişelendirmesine izin verme. Bu, aslında yeni ve daha etkili bir strateji belirlemen için bir fırsat olabilir. Gereksiz harcamalarını gözden geçirerek tasarruf etmek ve daha ekonomik bir yaşam tarzı benimsemek, uzun vadede sana büyük bir güç kazandıracaktır. Görünen o ki bu süreçte hem iş hayatında hem de finansal konularda sabırlı olman şart. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…