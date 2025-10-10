Sevgili Koç, bugün kariyer yolunda sürprizlerle dolu bir gün seni bekliyor. Venüs ve Satürn'ün karşıt konumda olması, iş hayatında bazı gerginliklere neden olabilir. İş arkadaşlarının yavaş tempoları, senin hızlı ve etkili çalışma ritmine ayak uyduramayabilir. Bu durum, belki de bir projenin beklediğinden daha yavaş ilerlemesine ve sabırsızlık duygularının kabarmasına yol açabilir. Ancak unutma ki, aceleyle alınan kararlar genellikle zarar getirir. Bu yüzden bugün, hedeflerine odaklanmayı sürdürürken, hızla hareket etmek yerine stratejik düşünmeye ve planlı hareket etmeye özen göstermelisin.

Günün ikinci yarısında ise dikkatli olman gereken bir durumla karşılaşabilirsin. Hiç beklemediğin bir yönetici talebi, planlarını tamamen altüst edebilir. Bu durum ilk anda moralini bozabilir, ancak aslında bu değişikliğin, seni yeni bir fırsata yönlendirdiğini aklından çıkarmamalısın. Eğer uzun vadeli düşünürsen, bir hafta sonunda yapılan fazla mesai, geleceğini etkileyecek bir terfi için küçük bir ödün gibi görünebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…