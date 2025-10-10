Sevgili Akrep, bugün gökyüzünde Venüs ile Satürn'ün karşı karşıya geliyor. Bu durum, aşk hayatında kontrol etme ihtiyacını bir kenara bırakmanı gerektirebilir. Partnerin bugün kendi özel alanına ihtiyaç duyabilir, bu yüzden onu sıkıştırmak yerine, ona güvenini hissettir ve kendi alanını oluşturmasına izin ver. İlişkiler bugün biraz sınavdan geçiyor olabilir, ama hatırla ki sağlam olan ilişkiler bu tür durumları aşıp daha da güçlenirler.

Elbette ayrılıklar da aşkın bir parçası... Yani, bugün biraz rüzgarlı olabilir ama unutma ki en güzel denizler, fırtınadan sonra ortaya çıkar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…