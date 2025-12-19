MasterChef Sezer'in Şoke Eden Sözlerinden Survivor Kaoslarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
19 Aralık Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025'i bitirirken Survivor'ın olay yaratan kaoslarını unutmadık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın yeni sezon için hazırladığı en iddialı dizilerin başında Ben Leman geliyor.
NOW'ın yeni dizisi Yeraltı'nın ilk set karesi ve konusu hakkında detaylar sonunda ortaya çıktı.
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de Onur Dilber'in canlandırdığı Gezep karakteri adeta fenomen yarattı.
MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu epey çetrefilli geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, aldığı yeni kararı geçtiğimiz gün Instagram hesabından duyurdu.
Demet Özdemir, yıllardır her yeni projesiyle oyunculuğunu bir üst seviyeye taşıyarak kendini geliştiriyor.
18 Aralık Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı.
Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) ile Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra bir dizi projesiyle ekranlarda olacak.
Dizileri ve filmleri izlerken -bazı efektler dışında- her şey çok gerçekçi aktarılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O Ses Türkiye Yılbaşı, birbirinden keyifli anlarıyla evlerimizin de enerjisini yükseltiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın