Haberler
MasterChef Sezer'in Şoke Eden Sözlerinden Survivor Kaoslarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Sezer'in Şoke Eden Sözlerinden Survivor Kaoslarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor MasterChef Türkiye Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.12.2025 - 23:12

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

19 Aralık Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

2025'i bitirirken Survivor'ın olay yaratan kaoslarını unutmadık.

Televizyonun en sevilen yarışma programlarından Survivor, 2025 sezonuyla en kaotik sezonların başında yer alıyor. 2025'in son günlerinde Survivor 2025'teki en kaotik olayları sizler için derledik.

Detaylar:

NOW'ın yeni sezon için hazırladığı en iddialı dizilerin başında Ben Leman geliyor.

NOW ekranlarında yayınlanan Ben Leman dizisi seyirci tarafından çok sevilmesine rağmen düşük reytingler nedeniyle erken final ihtimaliyle karşı karşıya. Seyirciler, Ben Leman dizisinin final yapmaması için broşür bastırarak dizinin izlenmesi için seferberlik başlattı.

Detaylar:

NOW'ın yeni dizisi Yeraltı'nın ilk set karesi ve konusu hakkında detaylar sonunda ortaya çıktı.

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, geçtiğimiz sezon final yaparak ekranlara veda etmişti. Başrol Deniz Can Aktaş, yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanırken bu projenin isminin 'Yeraltı' olacağı duyurulmuştu. Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın yeni başrol olduğu Yeraltı dizisinin detayları belli oldu ve setten ilk kare geldi.

Detaylar:

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de Onur Dilber'in canlandırdığı Gezep karakteri adeta fenomen yarattı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in her sahnesi olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Onur Dilber'in canlandırdığı Gezep karakterinin arabanın üzerinden atlama sahnesi çok konuşulmuştu. Taşacak Bu Deniz ekibi, Gezep'in aksiyon sahnesinin kamera arkasını yayınladı.

Detaylar:

MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu epey çetrefilli geçti.

MasterChef Türkiye 2025 sezonunun şampiyonu Sezer Dirican. Özkan'la beraber finale kalan Sezer, kıl payı bir puan farkıyla MasterChef kupasını evine götürdü. Yarışmaya yarı finalde veda eden Çağatay favori isimler arasında yer alırken Sezer'in paylaşımına Çağatay'la alakalı yorum yapan seyirciye şampiyondan yanıt gecikmedi.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, aldığı yeni kararı geçtiğimiz gün Instagram hesabından duyurdu.

Kızılcık Şerbeti oyuncusu Feyza Civelek aldığı yeni kararı duyurdu. Oyuncu, sosyal medyada sıkça gündeme gelen isimlerden. Özellikle dizideki oyunculuk performansına dair X aleminde binlerce yorum alıyor. Civelek yorumlar karşısında artık tazminat davası açacaklarını duyurdu.

Detaylar:

Demet Özdemir, yıllardır her yeni projesiyle oyunculuğunu bir üst seviyeye taşıyarak kendini geliştiriyor.

Kanal D’nin favori dizilerinden Eşref Rüya, yayın hayatına başarıyla devam eden projelerden. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolü paylaştığı dizi her hafta çarşamba günleri reytinglerin birincisi oluyor. Haftalık tabloda bakıldığında ise ilk üçte yer almayı başarıyor. Tabii bu başarı oyuncuların profesyonelliği ve yeteneğinin de getirisi. Bu hafta yayınlanan bölümde Demet Özdemir’in kaçırılma sahnesindeki performansı sosyal medyaya damga vurdu.

Detaylar:

18 Aralık Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı.

Halef: Köklerin Çağrısı, Veliaht dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda yer aldı. Öte yandan ise bir perşembe klasiği olarak maç yayını da vardı. Galatasaray ve Başakşehir’in karşılaşması reyting sonuçlarında Total’i etkileyemedi.

Detaylar:

Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) ile Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra bir dizi projesiyle ekranlarda olacak.

ATV’de başlayacak olan A.B.İ. dizisinin geçtiğimiz gün ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun olduğu proje için ikilinin yaş farkı epey konuşulmuştu. Bu sebeple yan yana geldikleri ilk an ve uyumları dört gözle bekleniyordu. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte de diziseverlerin dikkatini çeken bir durum oldu. Kenan İmirzalıoğlu’na filtre yapılması sosyal medyada gündem oldu. Aynı zamanda partnerlerin yaş farkı da yeniden konuşuldu.

Detaylar:

Dizileri ve filmleri izlerken -bazı efektler dışında- her şey çok gerçekçi aktarılıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı da yangın sahnelerinin nasıl çekildiğini merak edince Yener Yalçın’a sordu. Yıllardır sektörde set ekibinde yer alan Yalçın, geçmişten ve günümüzden örneklerle o sahnelerin nasıl çekildiğini anlattı.

Detaylar:

O Ses Türkiye Yılbaşı, birbirinden keyifli anlarıyla evlerimizin de enerjisini yükseltiyor.

Bir yılın daha sonuna geldik. Nasıl geçtiğini anlayamadan 2025’e veda ediyoruz. Yılbaşı yaklaşırken planlar da yavaş yavaş netleşiyor. Yılbaşı gecesinin sevilen programı O Ses Türkiye için de hazırlıklar sürüyor. Programda yarışacak isimler bir bir açıklanıyor.

Detaylar:

