Final Yapan Hudutsuz Sevda'nın Yeni Versiyonu "Yeraltı"nın Tüm Detayları Belli Oldu!
NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, geçtiğimiz sezon final yaparak ekranlara veda etmişti. Başrol Deniz Can Aktaş, yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanırken bu projenin isminin 'Yeraltı' olacağı duyurulmuştu. Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın yeni başrol olduğu Yeraltı dizisinin detayları belli oldu ve setten ilk kare geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Hudutsuz Sevda, geçtiğimiz sezon final yapmıştı.
NOW'ın yeni dizisi Yeraltı'nın ilk set karesi ve konusu hakkında detaylar sonunda ortaya çıktı.
