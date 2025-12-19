onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Yapan Hudutsuz Sevda'nın Yeni Versiyonu "Yeraltı"nın Tüm Detayları Belli Oldu!

Final Yapan Hudutsuz Sevda'nın Yeni Versiyonu "Yeraltı"nın Tüm Detayları Belli Oldu!

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.12.2025 - 18:33

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, geçtiğimiz sezon final yaparak ekranlara veda etmişti. Başrol Deniz Can Aktaş, yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanırken bu projenin isminin 'Yeraltı' olacağı duyurulmuştu. Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın yeni başrol olduğu Yeraltı dizisinin detayları belli oldu ve setten ilk kare geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Hudutsuz Sevda, geçtiğimiz sezon final yapmıştı.

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Hudutsuz Sevda, geçtiğimiz sezon final yapmıştı.

Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in başrollerde yer aldığı Hudutsuz Sevda erken final yaparak yeni bir devam dizisi versiyonuyla gelecekti. Başrol karakter Halil İbrahim'in hayatını konu alan 'Halo'nun Yolu' için hazırlıklar devam etse de dizi başka bir projeye evrildi ve Deniz Can Aktaş, 'Yeraltı' dizisinin başrolü oldu.

Yeraltı dizisinin detayları merak edilirken Birsen Altuntaş'tan beklenen haber geldi.

NOW'ın yeni dizisi Yeraltı'nın ilk set karesi ve konusu hakkında detaylar sonunda ortaya çıktı.

NOW'ın yeni dizisi Yeraltı'nın ilk set karesi ve konusu hakkında detaylar sonunda ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı ilk set karesini paylaşırken ayrıca dizinin konusunu da yayınladı.

Birsen Altuntaş, haberinde Yeraltı dizisinin konusundan şu sözlerle bahsetti:

“Yeraltı”, merkezine yalnızca gerilimi değil, sürükleyici bir aşk hikâyesini alan güçlü bir dram. Ailesinin katilini öldürerek intikamını alan Haydar Ali, cezaevine düştüğünde kendini Türkiye’nin en tehlikeli yeraltı kartellerinden birinin ortasında bulur. Ancak asıl ölümcül yüzleşme üç yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda başlar: Haydar Ali’nin hâlâ unutamadığı kadın, artık onun en yakınındaki adamın karısıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın