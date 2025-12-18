onedio
Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan, Doğaçlama Yaptığı Sahneleri Anlattı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.12.2025 - 15:53

TRT 1'in ilgiyle izlenen reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in Fadime Koçari'si Zeynep Atılgan, dizide doğaçlama yaptığı sahneleri anlattı. Zeynep Atılgan, abisi Adil'i canlandıran Ulaş Tuna Astepe ile doğaçlama oynadığı sahneyi açıkladı.

Taşacak Bu Deniz, yeni sezonun en iddialı dizisi olmaya devam ediyor.

Cuma akşamlarının tartışmasız galibi olan dizi, haftalık reyting yarışında Uzak Şehir'le sıkı bir mücadeleye girdi. Daima zirveye oynayan Taşacak Bu Deniz'in bu kadar başarılı olmasının bir diğer nedeni dizi ekibinin sosyal medya etkileşiminin çok yoğun olması. Dizinin sosyal medya yöneticileri sık sık setten paylaşımlar yaparken bu defa Fadime karakterini canlandıran Zeynep Atılgan'ın açıklamaları gündem oldu.

Fadime Koçari'yi canlandıran Zeynep Atılgan, sahnelerde sık sık doğaçlama yaptığını açıklayıp abisi Adil'i canlandıran Ulaş Tuna Astepe'yle rol aldığı bir sahnedeki doğaçlama hamlesini açıkladı.

