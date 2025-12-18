İptal Edilmesi Bekleniyordu: NOW'ın Yeni Dizisinin Kadrosuna 2 Sürpriz Oyuncu
Yeni yıl öncesinde kanallar ve yapım şirketleri tam 6 diziyi iptal etti. Yeni diziler için iptal kararları arka arkaya gelirken NOW'ın yeni dizisinin ertelenmeyeceği duyurulmuştu. Nurgül Yeşilçay'ın başrolde yer aldığı Ömür Usta dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ederken kadroya iki yeni oyuncu dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon dünyasında yeni diziler için iptal kararları arka arkaya gelirken NOW, Ömür Usta dizisini yayınlama kararı almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın Ömür Usta dizisine Pınar Çağla Gençtürk ve Gülçin Kültür dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın