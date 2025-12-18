onedio
İptal Edilmesi Bekleniyordu: NOW'ın Yeni Dizisinin Kadrosuna 2 Sürpriz Oyuncu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.12.2025 - 14:20

Yeni yıl öncesinde kanallar ve yapım şirketleri tam 6 diziyi iptal etti. Yeni diziler için iptal kararları arka arkaya gelirken NOW'ın yeni dizisinin ertelenmeyeceği duyurulmuştu. Nurgül Yeşilçay'ın başrolde yer aldığı Ömür Usta dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ederken kadroya iki yeni oyuncu dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda
Televizyon dünyasında yeni diziler için iptal kararları arka arkaya gelirken NOW, Ömür Usta dizisini yayınlama kararı almıştı.

Hayatın Benim, Serseri Aşıklar, Ülker Abla, Bulutların Üzerinde, Haysiyet ve Anne Yarısı dizileri, bütçe yetersizliği nedeniyle iptal edilmişti. Yeni yıl için neredeyse yeni dizi kalmazken NOW, Nurgül Yeşilçay'ın başrolde yer alacağı Ömür Usta dizisi için devam kararı almıştı. Birsen Altuntaş, Ömür Usta'ya iki yeni ismin dahil olduğunu duyurdu.

NOW'ın Ömür Usta dizisine Pınar Çağla Gençtürk ve Gülçin Kültür dahil oldu.

Pınar Çağla Gençtürk ve Gülçin Kültür, Ömür Usta dizisinde Nurgül Yeşilçay'ın kız kardeşleri Yıldız ve Gülsüm karakterlerine hayat verecek.

