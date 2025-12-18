Sette Neler Oluyor? Eşref Rüya'nın Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olmaya devam ediyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya'nın merak edilen kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
İşte Eşref Rüya'nın kamera arkası görüntüleri:
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, reytinglerini artırmaya devam ediyor.
