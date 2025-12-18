onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sette Neler Oluyor? Eşref Rüya'nın Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı

Sette Neler Oluyor? Eşref Rüya'nın Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı

Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.12.2025 - 11:03

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olmaya devam ediyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya'nın merak edilen kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Eşref Rüya'nın kamera arkası görüntüleri:

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, reytinglerini artırmaya devam ediyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, reytinglerini artırmaya devam ediyor.

Her çarşamba akşamı en çok izlenen dizi olmayı başaran Eşref Rüya'nın yeni bölümlerini iple çekerken diziden bomba bir sürpriz geldi. Eşref Rüya'nın herkesin merak ettiği kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in rol aldığı dizideki Eşref ve Nisan sahnesinin çekim anları ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın