6 İsim Açıklanmıştı: O Oyuncu da O Ses Türkiye Yılbaşı'na Çıkacak!

6 İsim Açıklanmıştı: O Oyuncu da O Ses Türkiye Yılbaşı'na Çıkacak!

18.12.2025 - 09:27

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez yarışma programı O Ses Türkiye Yılbaşı için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye için yine son derece iddialı isimlere teklif götürüyor. Şu ana kadar yarışacak 6 isim belli olurken Birsen Altuntaş, 7. ünlü ismi duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Yeni yıla evde gireceklerin televizyondaki ilk tercihi O Ses Türkiye Yılbaşı'nda yarışacak ünlü isimler belli oluyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, her yıl olduğu gibi bu sene de yayınlanacak. Ünlü isimlerin şarkı söyleyerek puan topladığı gecenin ilk yarışmacı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Şimdiye kadar Ava Yaman, Burak Yörük, Rabia Soytürk, Feyza Civelek, Mahsun Karaca, Cihan Ünal, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın isimleri açıklanırken Birsen Altuntaş yeni bombayı patlattı.

Ünlü oyuncu Pelin Akil, O Ses Türkiye Yılbaşı'nda yer alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Yalı Çapkını dizisinde izlediğimiz Pelin Akil, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde şarkı söyleyecek. İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü mezunu olduğu bilinen Pelin Akil'in yılbaşı performansı ise şimdiden merak uyandırdı.

