6 İsim Açıklanmıştı: O Oyuncu da O Ses Türkiye Yılbaşı'na Çıkacak!
Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez yarışma programı O Ses Türkiye Yılbaşı için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye için yine son derece iddialı isimlere teklif götürüyor. Şu ana kadar yarışacak 6 isim belli olurken Birsen Altuntaş, 7. ünlü ismi duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Yeni yıla evde gireceklerin televizyondaki ilk tercihi O Ses Türkiye Yılbaşı'nda yarışacak ünlü isimler belli oluyor.
Ünlü oyuncu Pelin Akil, O Ses Türkiye Yılbaşı'nda yer alacak.
