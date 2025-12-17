onedio
TRT 1'in Reyting Rekortmeni Dizisi Taşacak Bu Deniz'de Sürpriz Çift Evleniyor!

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.12.2025 - 12:20

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de heyecan asla dinmiyor. Son bölümde Şerif, Esme kendisine dönsün diye Ballı'yı öldürmüş ve şantaj yapmıştı. Geçmişteki düşmanlıklar nedeniyle Furtuna ve Koçari aileleri sıkıntı yaşarken Birsen Altuntaş, sürpriz bir evlilikler düşmanlığın son bulacağını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yine merak uyandırıyor.

Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde Esme, Eleni'nin annesi olduğunu öğrenmişti. Fakat bu gerçeği hala Eleni ve Adil'e söylemedi. Üstelik Şerif, Ballı'yı öldürerek Esme'ye şantaj yapıp boşanmasına engel olmaya çalıştı. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde neler olacağı seyirciyi iyice meraklandırırken Birsen Altuntaş'tan şoke eden bir gelişme geldi.

Birsen Altuntaş, Taşacak Bu Deniz'de sürpriz bir evlilik yaşanacağını duyurdu.

Yeni bölümde Sevcan ve Oruç'un kına gecesinin olacağını biliyoruz fakat Eleni'nin denize atıldığı görüntülerin yayınlanmasıyla bu kına gecesi epey erken sonlanacak.

Birsen Altuntaş ise yayınladığı haberinde 13. bölümde sürpriz bir düğünün yaşanacağını açıkladı. Akıllara ise Furtuna ve Koçari aileleri arasındaki düşmanlığın bitmesi için İso ile Fadime veya Oruç ile Eleni çiftleri geldi. Taşacak Bu Deniz'deki sürpriz evliliği 2 hafta sonra göreceğiz.

