TRT 1'in Reyting Rekortmeni Dizisi Taşacak Bu Deniz'de Sürpriz Çift Evleniyor!
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de heyecan asla dinmiyor. Son bölümde Şerif, Esme kendisine dönsün diye Ballı'yı öldürmüş ve şantaj yapmıştı. Geçmişteki düşmanlıklar nedeniyle Furtuna ve Koçari aileleri sıkıntı yaşarken Birsen Altuntaş, sürpriz bir evlilikler düşmanlığın son bulacağını açıkladı.
OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yine merak uyandırıyor.
Birsen Altuntaş, Taşacak Bu Deniz'de sürpriz bir evlilik yaşanacağını duyurdu.
